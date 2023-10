Justin Timberlake prend une décision radicale suite aux révélations de Britney Spears

Avec la sortie de son livre «La femme en moi», Britney Spears ne cesse de faire jaser outre-Atlantique. Elle s’y livre (presque) sans filtre, évoquant ses déboires avec la justice , sa relation avec son père mais aussi ses amours. Impossible donc de ne pas revenir sur son histoire avec Justin Timberlake , son premier grand amour. Et les révélations de l’icône de 41 ans ne semblent pas plaire à son ex qui a pris une décision radicale.

Une histoire d’amour tumultueuse

C’est lorsqu’elle a à peine 17 ans que Britney tombe folle amoureuse de Justin, peu de temps après leur rencontre dans le Mickey Mouse Club. Un amour sous les projecteurs qui passionne les fans mais ne tient malheureusement que trois ans . En 2002, le couple se sépare donc. À l’époque, des rumeurs affirmaient Britney Spears avait eu une relation extra-conjugale avec Wade Robson, son chorégraphe, ce qu’elle avait réfuté mais vient de reconnaître dans ses écrits. Elle affirme cependant que Justin n’était pas non plus tout blanc dans cette histoire.

Des révélations inattendues

Selon la chanteuse, son ex aurait lui aussi commis des impaires lorsqu’ils étaient ensemble.Ill’aurait aussi poussée à avorter . « Il a dit que nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions bien trop jeunes. Il ne voulait pas être père», écrit Britney dans sa biographie. Des révélations qui ont donné place à une vague de haine envers le chanteur sur les réseaux sociaux.Justin serait d’ailleurs très préoccupé par les révélations de son ex-compagne et craindrait qu’elles puissent porter préjudice à son retour musical, comme le confie l’un de ses proches au Sun.

Limiter le bad buzz

Il faut dire que ces révélations tombent au mauvais moment pour Justin. Il prépare en effet son retour sur le devant de la scène depuis plusieurs mois et veillait donc à garder une bonne image. «Pendant des mois, le plan n’était que des ondes positives construites autour du projet de Justin de revenir avec d’énormes morceaux hip-hop. Mais maintenant, la question est de savoir ce qu’il va dire à propos de Britney et comment va-t-il gérer cela à la fois dans la promotion médiatique et même auprès des fans?», confie la source. En attendant, le chanteur a décidé de prendre une décision radicale mais nécessaire: il a désactivé les commentaires sous ses publications Instagram. Un moyen de limiter le bad buzz… Ou du moins d’essayer.