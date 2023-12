La 11e saison de The Voice Belgique arrive le 9 janvier: voici toutes les nouveautés

Une nouvelle team de coachs

Deux nouveaux coaches feront leur apparition dans les célèbres fauteuils rouges. La jeune chanteuse belge Mentissa , finaliste de The Voice France et connue pour sa chanson «Et Bam» (écrite par Vianney), connaît bien les rouages de l’émission. Autre artiste qui rejoint la team des coachs cette année: le rappeur Hatik . Son tube «Angela», qui cumule déjà 130 millions de vues sur YouTube, l’a propulsé parmi les rappeurs incontournables. À leurs côtés, on retrouvera Christophe Willem et BJ Scott , la coach historique de l’émission.