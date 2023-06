«À la limite de la prostitution»: Yannick Noah se confie sur la Star Academy

Et Yannick Noah est notamment revenusur sa première participation à l’émission «Star Academy» en tant qu’invité. S’il a accepté de participer à différents télécrochets dont la célèbre émission de musique, c’était pour donner de la visibilité à son association «Les enfants de la Terre». Créé par sa mère Marie-Claire Noah, ce projet a pour but de venir en aide aux enfants défavorisés à travers le monde.

«Des émissions tellement vides»

«J’acceptais de faire certaines émissions qui me paraissaient être des émissions tellement vides. On faisait semblant de rire, on me posait des questions stupides, j’avais l’impression parfois d’être à la limite de la prostitution», explique-t-il à nos confrères d’Europe 1.