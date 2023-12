L’Amour est dans le pré: Maria Del Rio «ne va pas essayer de copier» Sandrine Dans

Ce jeudi matin, RTL-TVI a confirmé que «L’amour est dans le pré» reviendra «au printemps pour une 16ème saison chargée d’émotions et de moments forts». La chaîne a également confirmé le départ de Sandrine Dans à la présentation après 12 ans de bons et loyaux services. «Sandrine Dans a mûrement réfléchi et a décidé qu’il était temps pour elle d’arrêter et de se consacrer à de nouveaux projets», a indiqué RTL-TVI.

À lire aussi Qui va remplacer Sandrine Dans dans «L’Amour est dans le pré»?

«Je vais tenter d’y apporter des touches de qui je suis, de ma propre sensibilité et spontanéité»

Sandrine Dans sera remplacée par un autre visage bien connu des téléspectateurs belges: Maria Del Rio. «Je ressens beaucoup d’excitation et d’enthousiasme parce que c’est un programme que j’aime beaucoup et dans lequel je sais que je vais vivre des expériences incroyables et intenses en émotions», a-t-elle déclaré. Maria Del Rio est également revenue sur la tâche qui l’attend. «Je suis très admirative de la manière avec laquelle Sandrine a animé cette émission qu’elle a pu enrichir de toute sa personnalité pendant 12 ans. Je ne vais pas essayer de la copier. Ce serait de toute façon impossible! Je vais tenter d’y apporter des touches de qui je suis, de ma propre sensibilité et spontanéité».

Sandrine Dans est «heureuse et apaisée»

«Je suis très heureuse de confier les rênes de cette émission à Maria. Nous nous connaissons très bien, depuis déjà longtemps et nous nous aimons beaucoup. Nul doute qu’elle assurera parfaitement cette mission, tout en y ajoutant sa touche personnelle! Je suis très heureuse et apaisée de savoir que c’est Maria qui entourera les prochains candidats de l’Amour est dans le pré et qui enrichira l’émission de sa belle personnalité.», a de son côté souligné Sandrine Dans.

En attendant, Maria Del Rio et Sandrine Dans présenteront toutes les deux le 1er janvier à 19h50 le Grand Bêtisier 2023 sur RTL-TVI et RTL Play.