«L’amour est le meilleur médicament»: Madonna donne des nouvelles rassurantes après son hospitalisation (photos)

Les fans de Madonna peuvent pousser un ouf de soulagement! Il y a un mois, et alors qu’elle devait débuter sa tournée «The Celebration Tour» le 15 juillet au Canada, la chanteuse a dû être hospitalisée d’urgence après avoir été retrouvée inconsciente à son domicile. La cause? «Une grave infection bactérienne». Mais plus de peur que de mal pour la star qui a tenu à rassurer ses fans.

«L’amour de la famille et des amis est le meilleur médicament»

Ce dimanche, Madonna s’est ainsi saisie de son compte Instagram afin de donner des nouvelles rassurantes sur son état de santé et de remercier ses proches pour leur soutien indéfectible. Pour accompagner des photos où on la voit aux côtés de ses enfants David et Lourdes, la chanteuse a écrit «L’amour de la famille et des amis est le meilleur médicament. Un mois hors de l’hôpital et je peux réfléchir. En tant que mère, on peut vraiment se laisser aspirer par les besoins de ses enfants. (…) Mais quand j’ai été au fond, mes enfants ont vraiment été présents pour moi. J’ai vu un aspect d’eux que je n’avais jamais vu auparavant. Ça a fait toute la différence. Tout comme l’amour et le soutien de mes amis».