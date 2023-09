Le comédien Pierre Arditi hospitalisé après un malaise sur scène: Muriel Robin «apeurée»

«Muriel Robin apeurée»

Figure populaire de la culture française.

Aussi à l’aise sur les planches que sur le grand écran, Pierre Arditi (né le 1er décembre 1944 à Paris) est une figure populaire de la vie culturelle française. Il a plusieurs fois collaboré avec des cinéastes comme Alain Resnais et Claude Lelouch, tout en poursuivant une intense carrière sur les planches et sur le petit écran. Récompensé de deux César et d’un Molière, il est connu pour sa voix grave et ses rôles de séducteur piquant.