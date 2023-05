Le dernier «Indiana Jones» à l’honneur du Festival de Cannes 2023

Harrison Ford, 80 ans, jouera le rôle-titre d’Indiana Jones pour la cinquième et dernière fois. L’acteur avait déjà annoncé qu’il faisait ses adieux à ce personnage bien connu, qu’il a interprété pour la première fois il y a plus de 40 ans, dans «Les Aventuriers de l’arche perdue» (1981) et dont il n’avait plus enfilé les habits depuis quinze ans.