Le fils de Brad Pitt lui laisse un message choc : «Tu es une personne affreuse et détestable»

En 2020, lors de la Fête des Pères, Pax aurait utilisé son compte Instagram privé pour déverser sa colère envers Brad Pitt. Le Daily Mail a confirmé que le compte en question était bien celui qu'il utilise pour ses amis et camarades de classe.

Un «c*nnard de première»

Dans son message percutant, Pax n'a pas mâché ses mots : "Joyeuse Fête des Pères à ce c*nnard de première ! Tu n’as cessé de prouver à quel point tu es une personne affreuse et détestable. Tu n’as aucune considération ni empathie pour tes quatre plus jeunes enfants qui tremblent de peur en ta présence. Tu ne comprendras jamais les dégâts que tu as causés dans ma famille, car tu en es incapable."