Le vibrant hommage de Laura Laune à son grand ami Guillaume Bats

L’humoriste Guillaume Bats , atteint de la maladie des os de verre, est décédé ce jeudi 1er juin à l’âge de 36 ans. Il avait commencé à élaborer des sketches à la fin des années 2000 avant d’être remarqué pour son humour corrosif sur internet et dans des émissions de télévision, comme «On ne demande qu’à en rire» de Laurent Ruquier. Produit par Jérémy Ferrari et Eric Antoine, Guillaume Bats était actuellement en tournée pour son nouveau spectacle «Inchallah».

«L’amour sincère qu’on a l’un pour l’autre»

Depuis vendredi, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. L’humoriste belge Laura Laune était très proche de Guillaume Bats. Ils étaient de grands amis et ils avaient réalisé plusieurs sketchs ensemble. «En regardant les commentaires sur nos vidéos, Guillaume me disait toujours ‘les gens nous aiment ma lau’. On peut se permettre de se vanner comme on le faisait seulement quand on a une confiance profonde dans l’amour sincère qu’on a l’un pour l’autre», a débuté Laura Laune dans une publication sur Instagram.