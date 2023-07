Les confessions d’Émilie Dupuis (RTL-TVI) à l’aube de son mariage: «J’avais peur qu’on se prenne la tête»

Le 16 septembre prochain sera un jour particulier pour Émilie Dupuis et son compagnon Jérémy Velkeneers. Si le couple est déjà marié aux yeux de la loi, la fête n’a pas encore eu lieu. Ce sera chose faite dans moins de deux mois, dans le sud de la France.

Pourtant, cela fait déjà neuf ans que le coiffeur avait posé un genou au sol pour demander sa main à la présentatrice météo. Oui mais voilà, entre-temps plusieurs projets sont venus bousculer les plans du couple, à commencer par la naissance de Jude en 2015 et de Jane en 2020. Le mariage n’était donc plus la priorité absolue pour eux, mais c’est désormais le bon moment pour célébrer leur amour.

Célébrer dix ans d’amour

Dans un entretien avec nos confrères de la DH, Émilie Dupuis s’est confiée sur la grande fête qui se prépare pour septembre: « L’idée de ce mariage est de célébrer les 10 ans de rencontre . On a encore la chance d’avoir chacun à nos côtés nos parents en bonne santé. On va donc en profiter pour fêter l’amour qu’on a l’un pour l’autre et pour ceux qui nous entourent depuis tant d’années en compagnie de nos proches.»

Et pour la madame météo qu’est Émilie Dupuis, le soleil sera essentiel pour la réussite du mariage. « La météo est la principale raison pour laquelle j’ai choisi de me marier dans le sud de la France. Mais j’ai été visité l’endroit en novembre et en mai dernier, et à chaque fois, il pleuvait! J’espère que j’aurai plus de chance en septembre. En tout cas, il ne faudra pas me sortir la phrase: ’Mariage pluvieux, mariage heureux'», plaisante-t-elle.

«J’avais peur»

Au sujet des préparatifs, la maman ne cache pas qu’elle appréhendait un petit peu le bon déroulement des choses: « J’avais peur qu’on se prenne beaucoup la tête avec Jérémy en ce qui concerne les préparatifs. Je pensais qu’on allait être en désaccord sur plein de choses. Et je sais à quel point ça pourrait tout gâcher. Certains mariages s’annulent parfois à cause de préparatifs très tendus. Mais, heureusement, nous, on vit cet événement comme une grande fête, un moment agréable, entourés de nos proches. On ne se met pas de pression.»

Reste à souhaiter un superbe mariage aux deux amoureux!