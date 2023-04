Les prochains concerts de Stromae sont-ils annulés?

Quand sont prévus les prochains concerts de Stromae?

Après sa précédente tournée qui avait conduit à un surmenage, Stromae avait pris soin de bien espacer les concerts de son Multitude Tour. C’est la raison pour laquelle, il y avait presque deux semaines entre ses trois concerts au Zénith de Nantes et les suivants qui doivent avoir lieu à 800 km de là, à Amsterdam. Stromae doit se produire les 13, 14 et 15 avril prochain au Ziggo Dome à Amsterdam. Le chanteur belge est ensuite attendu les 20 et 21 avril au Zéntih de Toulouse. À la fin du mois d’avril, sa tournée se poursuivra en Suisse. À l’heure actuelle, ces concerts sont toujours prévus et aucun n’a été annulé.