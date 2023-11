Lisa Kudrow réagit à son tour à la mort de Matthew Perry : «Merci pour ces dix années» (photo)

“Merci de m’avoir fait rire si fort que mes muscles me faisaient mal et que les larmes roulaient sur mes joues CHAQUE JOUR”, écrit-elle. L’actrice ajoute : «Merci pour ton cœur ouvert dans cette relation à six personnes qui demandait des compromis et de nombreuses discussions. Merci de t’être présenté au travail même quand tu n’allais pas bien et même là, d’avoir été brillant. Merci pour ces dix années que j’ai pu avoir”, le remercie-t-elle encore. “Merci pour le temps que j’ai pu avoir avec toi, Matthew».