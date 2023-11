Jennifer Aniston dévoile un SMS que Matthew Perry lui avait envoyé: «Je les garderai pour toujours»

«Nous avons toujours été six»

L’actrice a accompagné sa publication d’une photo où elle rit avec Matthew Perry, suivie d’un texto où l’interprète du désopilant «Chandler» lui disait: «Te faire rire a ensoleillé ma journée». «Ces deux dernières semaines, j’ai relu les messages que nous nous sommes envoyés. Nous avons ri et pleuré, puis ri à nouveau. Je les garderai pour toujours. Matty, je t’aime tellement et je sais que tu es maintenant en paix et que tu ne souffres plus. Je te parle tous les jours… Repose-toi petit frère. Tu as toujours illuminé ma journée…», a ajouté Jennifer Aniston.

«Merci pour ces dix années incroyables de rire et de créativité»

David Schwimmer, qui incarnait «Ross», l’amoureux de «Rachel» dans la série, a pour sa part publié sur Instagram une photo d’un de ses «moments favoris» avec son ex-collègue : on y voit son personnage et «Chandler», en costumes vintage bleu et blanc, à la manière de la série «Deux Flics à Miami». Ce cliché «me fait sourire et me chagrine en même temps», a expliqué l’acteur. «Merci pour ces dix années incroyables de rire et de créativité», a-t-il ajouté. «Je n’oublierai jamais ton sens comique impeccable. Tu pouvais prendre un dialogue banal et le plier à ta volonté, pour en faire quelque chose de si original, inattendu et marrant que cela étonne encore.»