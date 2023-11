Décès de Matthew Perry: Courteney Cox rend un vibrant hommage à son ami Matty

«Les moments préférés» de la vie de Matt Leblanc

«Les moments que nous avons partagés étaient honnêtement parmi les moments préférés de ma vie», a écrit sur Instagram Matt LeBlanc, qui incarnait «Joey», le coloc et meilleur ami de «Chandler», joué par Matthew Perry. Matt LeBlanc accompagne son post de plusieurs images tirées de la série et montrant les deux acteurs, y compris l’une où les deux se prennent dans les bras. «Ce fut un honneur de partager la scène avec toi avec et de t’appeler ‘mon ami’», écrit-il, avant d’ajouter: «Déploie tes ailes et envole-toi mon frère, tu es enfin libre.»