Décès de Matthew Perry: son ancienne compagne sort du silence et évoque la cause du drame…

Cela fait maintenant deux semaines que les fans de Friends pleurent la mort de Matthew Perry, qui campait le rôle de Chandler dans leur série préférée. L’acteur a été retrouvé mort dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles, et les circonstances exactes du drame ne sont pas encore connues, puisque des analyses toxicologiques doivent encore être effectuées.

Kayti Edwards, qui est sortie avecl’acteur, a décidé de sortir du silence pour livrer une première interview au journal «The Sun». Celle-ci explique que tout n’est pas clair dans cette histoire: «Il y a beaucoup de choses qui n’ont pas de sens pour moi. Je ne peux pas croire qu’il se soit simplement noyé dans son jacuzzi. Ce n’est pas possible. Je connais Matthew, et je sais qu’il ne se serait pas simplement noyé.»

Une rechute?

L’Américaine estime qu’il n’est pas impossible que Matthew Perry ait fait une rechute, lui qui luttait contre ses addictions à l’alcool et aux médicaments. En effet, elle estime que son ex était très certainement «défoncé» lorsqu’il a publié sa dernière publication Instagram. Pourquoi? «C’était son alter ego ‘Mattman’ qui parlait. Ce personnage apparaissait seulement quand il était saoul et qu’il se sentait invincible», explique-t-elle. Par ailleurs, l’acteur allait toujours dans l’eau lorsqu’il était sous emprise.