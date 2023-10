«LOL: qui rit, sort!» revient pour une édition spéciale Halloween: «Préparez-vous à hurler de rire»

Ce sont les fans qui vont être contents! Si vous cherchiez quoi regarder à l’approche d’Halloween pour passer une soirée divertissante, on a trouvé le programme qu’il vous fallait. Rebaptisé «LOL: qui crie, sort!» pour des raisons évidentes vu la saison des citrouilles et des fantômes qui est à nos portes, les trois premiers épisodes de cette nouvelle édition débarquent sur Prime Vidéo le 26 octobre. Il faudra patienter jusqu’au 2 novembre pour découvrir les derniers.

Qu’est-ce qui change?

Un nouveau bouton va également faire son apparition. Répondant au nom de «black-out», il permet à l’animateur (Philippe Lacheau) de plonger les lieux dans le noir le plus complet pour rendre le jeu encore plus terrifiant. On en a déjà la chair de poule.