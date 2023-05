Virginie Efira revient sur sa participation à «LOL: qui rit, sort!»: «Je n’ai pas refusé le salaire»

«Je serais gênée d’être payée 200.000 euros pour une journée de travail, même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50.000 euros, c’est-à-dire 4 fois moins. Et encore, seulement si je gagne», avait-elle notamment pointé du doigt. Celle-ci avait été suivie par Fabrice Eboué et d’autres personnalités qui avaient, elles-aussi, affirmé ne pas vouloir jouer le jeu d’Amazon Prime.

«J’ai de l’admiration»

Ce mercredi, Virginie Efira se trouvait sur le plateau de «Quotidien» et elle est donc revenue sur cette polémique avec Yann Barthès, puisqu’elle avait participé à la saison 3 de l’émission. Elle a notamment réagi à la lettre ouverte de Blanche Gardin: «J’ai plutôt de l’admiration pour les gens qui arrivent à accorder leurs valeurs, leurs idéaux à leur manière de vivre. C’est assez rare. Quand j’ai lu la lettre de Blanche, déjà je me suis dit qu’elle était beaucoup plus marrante que moi, ce qui n’est pas compliqué. Mais en plus elle a 1 000 fois plus de vertu.»