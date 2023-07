Lomepal accusé d’agressions sexuelles, les fans sous le choc: «Dites-moi que c’est faux»

La semaine dernière, on apprenait par le biais d’une publication Instagram que Lomepal était accusé d’agressions sexuelles. Depuis lors, il y a à boire et à manger sur les réseaux sociaux mais une chose est sûre: toute cette histoire fait parler d’elle. Et pour certains fans, c’est forcément le choc. Entre appels au boycott, énorme déception et soutiens, ils s’expriment sur les réseaux sociaux.

Petit séisme dans le monde de la musique mercredi dernier en début de soirée: le chanteur Lomepal, adulé par des milliers de personnes en francophonie, est formellement accusé d’agressions sexuelles.

C’est «jennaboulmedais», une Française, qui lance l’alerte sur Instagram, affirmant notamment que «toute l’industrie musicale est au courant». «Ce silence n’est littéralement plus possible. Voir son nom en tête d’affiche pour de nombreux festivals également», dénonce-t-elle avec force dans sa publication Instagram, likée plus de 90.000 fois.

Suite au déferlement de haine qu’elle a reçu, Jenna a annoncé qu’elle était désormais représentée par un avocat et qu’elle se réservait d’engager des poursuites judiciaires. «Tous les messages que j’ai reçus, ainsi que tous les commentaires sous ma publication qui entrent dans le champ de répression des articles 222-33-2 et suivants du code pénal ont déjà été transmis à mon avocat, et pourront être authentifiés par huissier en cas de poursuites», explique-t-elel sur Instagram.

Les fans réagissent en nombre

Depuis lors, que cela soit sur Twitter ou sur Instagram, cette histoire fait beaucoup parler d’elle et divise une communauté de fans gargantuesque. Si certains demandent des preuves, des témoignages et se disent neutres tant qu’ils l’ont pas plus d’informations, d’autres ont déjà choisi leurs camps.

D’un côté, certains se placent du côté du chanteur, estimant que toute cette histoire est infondée. «Vous avez raison, détestez-le, ça me fera plus de chance d’être devant à son concert», «J’ai hâte de voir tout le monde retourner sa veste en mode ‘pardon on t’aime’ quand vous verrez que c’est faux», «Les gars, à tout moment c’est une meuf elle veut juste faire parler d’elle et gâcher la vie d’Antoine», peut-on lire dans les commentaires d’une publication annoncant de nouveaux concerts pour le chanteur (mais où seule cette affaire est discutée, ndlr).

De l’autre, certains ont décidé de lâcher l’artiste, malgré leur attachement à celui-ci. «Il vaut mieux croire une victime potentielle qu’un agresseur potentiel», «Dites-moi que les accusations sont fausses s’ils vous plaît», «Les agresseurs sexuels c’est pas sur scène qu’ils devraient être», «Je vais me retenir d’insulter vos mères en com, comment tu peux défendre un type comme ça», lit-on également sous la plus récente de ses publications Instagram.

Certains demandent, en dernier lieu, que l’artiste prenne (enfin) la parole: «Lomepal, je reste neutre en espérant que ce soit faux, mais juste pour te dire que rester silencieux ne t’aide pas du tout, au contraire. Je comprends que ça peut être choquant d’être accusé comme ça, que ce soit vrai ou pas, mais tu devrais prendre la parole car ne pas t’exprimer ne fait qu’augmenter la haine que tu reçois. Je vais bientôt à ton concert, j’espère qu’avant cela, tu auras pris la parole, que je puisse pleinement profiter du concert.»