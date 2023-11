Louane, Eddy de Pretto et Alonzo nouveaux jurés de l’émisison culte Popstars

Un jury trié sur le volet

Ce week-end, Prime Video a dévoilé qui seront les membres du jury. Louane, Eddy de Pretto et Alonzo devront accompagner et coacher les candidats tout au long de l'aventure. Le vainqueur de l'émission aura la chance d'enregistrer un album.

«Un jury composé des plus grands artistes de la scène musicale française va se réunir pour trouver les stars de demain, les coacher et leur offrir la chance d’enregistrer leurs premiers titres. Ensemble, ils vont chanter, danser, évoluer en communauté, découvrir les coulisses d’un métier qu’ils n’auraient jamais pensé exercer et dont les codes ont bien changé ces dernières années. Et pour cette nouvelle édition: duo, trio, quatuors... unisexe ou mixte... aucun objectif préconçu de nombre ou de genre. Ce sont les talents, leur alchimie et personnalités qui dicteront le choix final du groupe», assure la plateforme de streaming.