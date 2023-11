Louis (Star Academy) revient sur son élimination: «Je ne regrette absolument rien»

Les primes en direct ont fait leur première victime et c’est Louis qui s’en est allé. Le jeune homme a été éliminé suite à son interprétation de «Decrescendo», un titre de Lomepal, qui n’aura pas convaincu le public dans un premier temps, et le reste de ses camarades ensuite. Ce sont Margot et Djebril qui lui ont été préférés.

Il n’est jamais simple d’éliminer un académicien, et le directeur Michaël Goldman a évoqué la difficulté pour lui de prendre ce genre de décisions. « J’avais oublié à quel point c’était difficile, et je pense que c’est un déchirement pour tout le corps professoral parce que bosser avec Louis, c’était un plaisir pour nous tous. On perd un élève qu’on aurait voulu garder plus longtemps, c’est les règles du jeu, elles sont dures pour nous aussi», a-t-il expliqué à l’issue du prime.

«Je ne regrette absolument rien»

Pour Louis aussi, il a été difficile d’accepter que son rêve touchait déjà à sa fin. Mais au lendemain de ce tourbillon d’émotions, le jeune homme est sorti du silence sur son compte Instagram: « Woaw, je vois qu’on est plus nombreux que la dernière fois où j’ai été actif. Cette aventure s’achève prématurément, mais je ne regrette absolument rien. Un grand merci pour vos messages et votre force. Je reçois des vagues d’amour successives et ça fait du bien. La Star Academy est un rêve devenu réalité. Un jeu avec son lot de surprises. Que la déception ne laisse pas la place à l’amertume. Je veux que notre hymne soit un leitmotiv pour toute une génération. Prenez soin de vous, je reviendrai plus fort et j’irai au bout de mon rêve.»