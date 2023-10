Maria Del Rio (Radio Contact) se confie: «Je suis d’une timidité maladive»

«Je sais ce qu’est la vulnérabilité»

Dans son Interview Maria Del Rio explique en toute humilité avoir « toujours rêvé de faire partie d’un jury comme ça». L’animatrice de Radio Contact, qui a déjà participé à l’émisison «Pour la gloire», diffusée à l’époque sur la RTBF, poursuit: «Ce qui me plaisait c’était le contact en coulisses avec les candidats qui étaient vulnérables, fragiles . J’ai joué au théâtre pendant plus de 20 ans, je m’y suis mise en danger et je sais ce que c’est la vulnérabilité, la fébrilité…».

En effet elle explique à nos confrères: «Je suis d’une timidité maladive depuis que je suis sortie du ventre de ma mère et je me suis soignée, comme on dit (sourire). Mais je me suis empêchée d’oser plein de choses».