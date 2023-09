Marwan Berreni (Plus belle la vie) a-t-il disparu ou fuit-il la police? Ses amis se confient

Marwan Berreni, l’acteur de la série télévisée «Plus belle la vie», est accusé d’avoir renversé une femme et son chien en août dernier. Depuis son possible délit de fuite, il est introuvable. Mais d’après un proche de l’acteur, la thèse de la fuite ne tient pas la route.

Marwan Berreni est accusé d’avoir renversé le 3 août dernier une femme et son chien à la sortie d’une boîte de nuit de Mâcon, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, en France. Une information judiciaire a donc été ouverte notamment pour délit de fuite et une enquête a été ouverte pour disparition inquiétante car depuis lors, l’acteur qui incarne Abdel Fedala dans la série «Plus belle la vie» est introuvable.

Disparition ou fuite?

Ce qui est étrange dans l’affaire c’est que des proches de l’acteur affirment ne pas avoir de ses nouvelles. Veulent-ils le protéger ou disent-ils la vérité? Ils ont accepté de témoigner dans une interview accordée au «Parisien» ce 14 septembre. «Il n’est jamais rentré cette nuit-là. Le lendemain soir, il n’était pas non plus à une fête où il était attendu. On a essayé de l’appeler, son téléphone était sur répondeur», explique l’un des proches de Marwan Berreni.

D’après l’enquête publiée par «Le Parisien», le dernier appel émis par l’acteur de Plus belle la vie a été passé le lendemain à 13h28. Sa carte de banque a également été utilisée une heure et demie plus tard dans une boulangerie. Mais depuis lors c’est silence radio.

«C’est incompréhensible»

Ces admis admettent avoir pensé à une disparition volontaire lorsqu’ils ont appris que leur ami était possiblement impliqué dans un accident. Mais aujourd’hui, ils envisagent le pire. Pour eux, «Il lui est forcément arrivé quelque chose».

«Au bout de quelques jours, il aurait repris ses esprits et aurait assumé. Ce n’est pas quelqu’un qui se dérobe», affirme l’un d’entre eux. Il ajoute: «Et puis où serait-il allé, et comment? Tout le monde connaît son visage! On est tous sidérés, c’est incompréhensible».