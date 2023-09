Mathieu Kassovitz donne des nouvelles depuis son lit d’hôpital: «Je ne savais pas que j’avais autant d’amis»

Trois jours après son accident de moto, l’acteur Mathieu Kassovitz a donné mercredi, et pour la première fois, des nouvelles de sa santé, remerciant tous ceux qui lui ont adressé des messages de soutien.

«Je me suis pété le fémur et la cheville»

Alité, torse nu, Mathieu Kassovitz, 56 ans, a pris la parole depuis sa chambre d’hôpital dans un message diffusé sur son compte Instagram. «Merci beaucoup, je ne savais pas que j’avais autant d’amis, ça fait plaisir», dit-il, expliquant avoir «fait une chute de moto, connement». «Je me suis pété le fémur et la cheville. Je suis en rééducation», ajoute-t-il. L’acteur s’est blessé le 3 septembre lors d’un cours de perfectionnement de conduite à moto à l’autodrome de Linas-Monthléry (Essonne). Une enquête pour rechercher les causes des blessures a été ouverte par le parquet d’Evry.