«Me raser la tête et jouer la comédie étaient mes moyens de riposte»: Britney Spears s’exprime sur ses déboires dans «The Woman in Me»

En 2007, Britney Spears se rasait la tête dans un salon de coiffure alors que des paparazzis la photographiaient et filmaient. La suite, tout le monde la connaît. La star sera placée pendant de nombreuses années sous la tutelle de son père, Jamie. La chanteuse s’apprête aujourd’hui à publier ses mémoires dont quelques extraits ont été dévoilés par People. On vous raconte!

Souvenez-vous! Nous sommes en 2007. Britney Spears débarque dans un salon de coiffure et demande qu’on lui rase la tête. La patronne refuse et la star de la pop décide alors de le faire elle-même. Elle saisit une tondeuse et se fait une boule à zéro. À l’extérieur du salon, les paparazzis qui la pourchassent n’en perdent pas une miette et capturent la scène qui fera le tour du monde.

Ses mémoires mis en vente le 24 octobre

16 ans après les faits, Britney Spears est revenue sur cette histoire dans ses mémoires intitulés «The Woman in Me», qui seront disponibles en librairie dès ce 24 octobre. Dans des extraits dévoilés par People ce mardi, la star révèle notamment pourquoi elle s’est rasé la tête à l’époque.

«En grandissant, on m’a tellement regardé dans les yeux. On m’a regardée de haut en bas, les gens m’ont dit ce qu’ils pensaient de mon corps, depuis que je suis adolescente. Me raser la tête et jouer la comédie étaient mes moyens de riposte», explique-t-elle.

«La tutelle a fait de moi une enfant»

En 2008, soit un an après l’épisode du salon de coiffure et après deux hospitalisations psychiatriques, Jamie, le père de Britney, devient son tuteur légal. Elle ne peut alors plus rien gérer. «On m’a fait comprendre que cette époque était désormais révolue», déclare-t-elle. «Je devais me laisser pousser les cheveux et retrouver la forme. Je devais me coucher tôt et prendre tous les médicaments qu’on me disait de prendre».

Et la chanteuse d’ajouter dans ses mémoires «La tutelle m’a privée de ma féminité, elle a fait de moi une enfant. Je suis devenue plus une entité qu’une personne sur scène. J’avais toujours senti la musique dans mes os et dans mon sang; ils m’ont volé cela».

Britney précise qu’elle «ne méritait pas» le traitement que ses proches lui ont fait endurer. «La femme qui est en moi a longtemps été repoussée vers le bas. Ils voulaient que je sois sauvage sur scène… et que je sois un robot le reste du temps», conclut-elle.

Après des années de combat, la star a enfin été entendue puisque la justice américaine lui a rendu le contrôle sur sa vie personnelle en mettant fin à cette tutelle.