Megan Thee Stallion fait monter la température sur TikTok avec une danse sensuelle en bikini (vidéo)

Il y a quelques semaines, on se demandait si Megan Thee Stallion était en couple avec notre Romelu Lukaku national après une photo montrant les deux stars très proches. Aujourd’hui, on ne sait toujours pas si Megan et Romelu sont ensemble. C’est en tout cas seule que la rappeuse américaine s’est affichée sur TikTok ce dimanche.