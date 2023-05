Meghan Markle déguisée en homme au couronnement de Charles III? La folle rumeur démentie par le principal intéressé

Un compositeur doté d’un grand sens de l’humour

Même s’il admet avoir étonné par toutes ces théories, comme il le révèle sur TikTok. « J’ai été plutôt surpris que certains pensent que j’étais Meghan Markle déguisée. Quelqu’un a même écrit que j’étais là incognito pour voler les bijoux de la couronne. Mais je ressemble à ça absolument tout le temps!» , s’est-il amusé, précisant son look du jour. « J’avais en plus, autour du cou, ce qu’ils m’ont donné quand ils m’ont fait chevalier, par-dessus ma cravate. Oh, et le Times a parlé de ma moustache aussi, mais c’est une moustache que j’ai depuis mes 18 ans, c’était à la mode à l’époque. Bref, c’est moi, rien de surprenant ou de sinistre là-dedans!».