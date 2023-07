«Mon problème n’est pas ma voix, mais la gestion de mon oxygène»: Florent Pagny se confie sur les conséquences de sa chimiothérapie

Pour le plus grand bonheur de ses fans, Florent Pagny est récemment remonté sur scène. Mais, traité pour un cancer du poumon, le chanteur n’a cependant pas encore retrouvé toutes ses capacités vocales. Il s’en est ouvert dans une longue interview sans fard qu’il a accordée au magazine français «La Fringale culturelle».

Dans le numéro de juillet-août du magazine, Florent Pagny s’est notamment confié sur les conséquences de sa chimiothérapie. «Mon problème n’est pas ma voix, mais la gestion de mon oxygène», a-t-il ainsi révélé. Et de reconnaître: «Je me suis rendu compte que le cancer ne se traite pas en quatre jours avec des antibiotiques ni en six mois de chimiothérapie».