Netflix : Kim Kardashian sera actrice et productrice de «The Fifth Wheel», où elle aura le premier rôle

Le film, intitulé "The Fifth Wheel" ("La cinquième roue du carrosse" en français), est actuellement en préparation, et bien que le scénario reste secret, on sait déjà qu'il s'agira d'une comédie. Kim Kardashian, connue pour son rôle dans la série "The Kardashians" actuellement diffusée sur Disney +, a également été récemment confirmée au casting de la nouvelle saison de "American Horror Story" créée par Ryan Murphy, rapporte le média américain Variety.