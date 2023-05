Nicole Kidman s’en fout-elle de la planète? «40 bouteilles d’Evian pour se laver les cheveux»

Une chevelure de luxe

Le mythique hôtel Carlton, qui a rouvert après deux ans de travaux, loge cette année les plus grandes stars lors de la croisette dont l’actrice de «Moulin Rouge». On apprend ainsi par Paris Match que l’actrice a commandé une quarantaine de bouteilles d’Evian. Cela non pas pour les boires mais bien pour se laver les cheveux. L’actrice de 55 ans accorderait une attention toute particulière à sa chevelure et souhaite ainsi éviter le calcaire et le chlore présentsdans l’eau du robinet, éléments réputés pour abîmer la chevelure et irriter le cuir chevelu.