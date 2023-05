Oops… She Did It Again: Britney Spears pose encore une fois quasiment nue (photo)

Il est parfois difficile de comprendre les faits et gestes de Britney Spears sur les réseaux sociaux. Ce mardi encore, elle s’est adressée à sa communauté avec un message mystérieux… et une photo de son décolleté particulièrement plongeant.

Britney Spears nous a habitués au meilleur comme au pire, mais depuis une bonne dizaine d’années maintenant, la chanteuse brille plus par ses frasques régulières que par sa musique qui, fut un temps, régalait des millions de personnes à travers le monde.

Un décolleté plongeant

Et si la star n’est plus sous la tutelle de son père, elle continue a posté régulièrement sur les réseaux sociaux. Parfois, ce qu’elle publie a du sens… et parfois, elle nous perd complètement. C’était le cas ce mardi, lorsqu’elle a posté une photo de son décolleté particulièrement plongeant, avec la légende suivante, que l’on essaie de traduire de notre mieux: «Si je claquais mes seins l’un contre l’autre est-ce que j’arriverais à en éclater un comme un ballon? Tic toc, tic toc, je salue toutes mes sal*pes aujourd’hui mais pas avec mon majeur… simplement avec ma poitrine.»

Des énigmes à répétition

On vous a prévenu, nous avons essayé de traduire au mieux ce que la chanteuse tentait de nous dire. Et rien ne s’arrange avec la seconde photo qu’elle publie, puisqu’il s’agit de la photo d’une partie d’échecs. La jeune femme veut jouer sur la ressemblance entre chest (poitrine) et chess (échecs), avec plus ou moins de succès, on vous laissera juge de cela.

Bon, il faut dire que Britney Spears nous a habitués à être à l’aise avec la nudité, elle qui poste très régulièrement des clichés d’elle nue ou presque.

Quoi qu’il en soit, la chanteuse sortira prochainement un livre autobiographique qui risque d’être mémorable et qui est attendu pour l’automne 2023. «Il couvrira ses moments les plus vulnérables, sa rupture avec Justin Timberlake, le moment où elle s’est rasé la tête et la bataille qui a entouré sa tutelle», a déclaré une source à Page Six. De quoi vous mettre l’eau à la bouche?