P!NK en concert au stade Roi Baudouin à Bruxelles le 14 juillet: voici comment avoir vos places

Après plus de quatre ans sans avoir donné de la voix en Europe, la tournée mondiale de la performeuse, débutée le 7 juin dernier en Angleterre, a déjà rassemblé plus d’un million de fans dans sept pays différents. Ses dates en Amérique du Nord viennent de prendre fin et laissent place à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande.

Un show carnavalesque

En octobre, P!NK avait dévoilé son nouveau single «Dreaming», réalisé en collaboration avec Marshmello et Sting. Il fera partie des titres du coffret spécial Tour Deluxe Edition de son neuvième album studio, TRUSTFALL, en vente à partir du 1er décembre. Il comprend six titres enregistrés en live lors de son Summer Carnival 2023, notamment les singles «What About Us», «When I Get There» et «Cover Me in Sunshine», en duo avec sa fille, et les covers «No Ordinary Love» de Sade et «Nothing Compares 2 U» de Sinead O’Connor, avec Brandi Carlile.