Pourquoi Meghan Markle n’assistera pas au couronnement de Charles III

La famille royale britannique fait toujours couler beaucoup d’encre! Alors que nous décomptons les jours avant le couronnement de Charles III, la presse nationale pense avoir trouvé l’explicationde l’absence de Meghan Markle à la cérémonie. En effet, si Harry assistera finalement au couronnement de son père le samedi 6 mai prochainà Londres, sa femme Meghan restera, quant à elle, en Californie avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet. Et, selon la presse britannique, cette absence serait due à un échange épistolaire entre la duchesse et son beau-père. Le Telegraph affirme que, peu de temps après l’interview explosive accordée par le couple princier à Oprah Winfrey en 2021, Meghan aurait adressé une lettre à Charles, alors encore prince de Galles. Et le média britannique ajoute que ce serait la réponse, jugée insatisfaisante par l’épouse de Harry, qui aurait poussé celle-cià décliner l’invitation.