Qui est Mizzy, ce TikTokeur qui fait beaucoup parler de lui? (vidéo)

Bacari-Bronze O’Garro, plus connu sous le nom de Mizzy, est un TikTokeur londonien. Comme de nombreux créateurs de contenus il cherche à se faire remarquer sur les réseaux. Et ce jeune de 18 ans n’a rien trouvé de mieux que de s’introduire illégalement dans le domicile d’une personne pour y tourner des vidéos. Dans une autre vidéo, on le voyait voler le chien d’une femme dans un parc.