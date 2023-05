Rihanna révèle enfin le prénom de son fils qui est pour le moins… original

Le secret était plus que bien gardé! Alors que le fils aîné de Rihanna fêtera son premier anniversaire ce samedi 13 mai, la chanteuse vient enfin de révéler le prénom du petit garçon. Et si beaucoup pensaient qu’il se prénommait Noah, il n’en est rien! En effet, le fiston de Rihanna et Asap Rocky porte finalement un prénom pour le moins… original.