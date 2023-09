Russel Brand accusé d’agressions sexuelles: un nouveau signalement transmis à la police

L’enquête se poursuit

Dans une enquête conjointe des journaux The Sunday Times et The Times, ainsi que de la chaîne Channel 4, quatre femmes ont accusé l’acteur de viol ou agressions sexuelles entre 2006 et 2013, alors que Russell Brand était à l’apogée de sa carrière, à la fois comme présentateur sur BBC Radio 2 et sur la chaîne Channel 4, et comme acteur à Hollywood.