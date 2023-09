Russell Brand nie les accusations d’agressions sexuelles, dont celle impliquant une adolescente de 16 ans

Quatre femmes accusent l’acteur d’agressions sexuelles alors que Russel Brand (48 ans) était à l’apogée de sa carrière, à la fois comme présentateur sur la BBC Radio 2, la chaîne Channel 4 et comme acteur de films à Hollywood.

Ces accusations, réfutées par Russell Brand, ont été révélées lors d’une enquête menée par les journaux The Sunday Times et the Times, ainsi que la chaîne Channel 4. Selon cette enquête, publiée dans le Sunday Times, d’autres victimes présumées ont accusé M Brand de comportement dominant, abusif et prédateur.

Russel Brand réfute les accusations

En amont de la publication de cet article, et du documentaire diffusé samedi soir sur la chaîne Channel 4, Russell Brand, âgé de 48 ans, avait publié un message sur son compte X (ex-Twitter) pour «réfuter» les « très graves accusations criminelles » à son encontre.

«J’ai reçu deux messages extrêmement perturbants (…), l’un d’une chaîne de télévision grand public et l’autre d’un journal, listant une litanie d’attaques (…) que je réfute absolument», a-t-il affirmé. «Les relations que j’ai eues ont toujours été totalement consensuelles », y ajoute-t-il, dénonçant une «attaque coordonnée» des médias contre lui.

Agression sexuelle sur une lycéenne

Dans l’enquête, une femme accuse M Brand de l’avoir violée dans sa maison de Los Angeles, tandis qu’un autre affirme avoir été agressé sexuellement lors d’une relation de trois mois, alors qu’elle était encore lycéenne et âgée de 16 ans.

De nombreuses frasques

Durant sa carrière comme humoriste, à la télévision et au cinéma, au Royaume-uni puis aux États-Unis, Russell Brand s’est fait remarquer pour ses frasques à répétition, son ancienne addiction à l’alcool et à l’héroïne, son bref mariage avec la chanteuse pop Katy Perry et sa tendance à se vanter de ses nombreuses conquêtes féminines.

Russel Brand et Katy Perry en 2010. AFP / M. Ralston

Au milieu des années 2010, il se pose en militant anti-capitaliste, prônant la «révolution totale» et a récemment multiplié les propos complotistes, anti-vaccins et contre les grands médias sur sa chaîne Youtube, suivie par plus de 6 millions d’abonnés, ou sur son compte X (ex-Twitter) aux plus de 11 millions d’abonnés. Il y exhorte son public à rester «éveillé» et «libre» face aux informations diffusées dans les médias traditionnels.

Aucun regret sur son comportement sexuel

En 2014, dans son livre «Revolution», il prônait «une redistribution radicale des richesses», «le démantèlement des multinationales» et l’injection d’une bonne dose de «spritualisme» dans la société. Lors du mouvement #MeToo, Russel Brand avait affirmé n’avoir aucun regret sur son comportement sexuel passé, revendiquant avoir eu des relations sexuelles avec plusieurs centaines de femmes.

Marié depuis 2017 avec Laura Gallagher, avec qui il a eu deux enfants, Russell Brand est actuellement en tournée au Royaume-Uni avec son spectacle «Russel Brand Bipolarisation».