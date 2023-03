Selena Gomez en couple avec Zayn Malik ? Voici tout ce que vous devez savoir

Ce n’est plus un secret pour personne: Selena Gomez et Zayn Malik s’apprécient plutôt bien. Les chanteurs n’ont pas caché leur attirance l’un envers l’autre et cela pourrait être le début d’une belle histoire d’amour.

Et s’il ne s’agissait plus uniquement de rumeur? Zayn Malik et Selena Gomez auraient, en effet, été aperçus ensemble la semaine dernière dans un restaurant à New York.

Le baiser

C’est une personne du restaurant qui affirme avoir placé les deux chanteurs à une table: «Selena Gomez et Zayn sont entrés dans le restaurant main dans la main en s’embrassant». Alors info ou intox? Les deux intéressés n’ont encore rien confirmé, mais leurs fans semblent le faire à leur place.

En effet, ils partagent depuis lors des vidéos où l’interprète de «Lose You to Love Me» affirmait à l’époque qu’elle souhaitait embrasser Zayn Malik. Le chanteur avait également affirmé, auprès de l’animateur radio Sébastien Cauet, qu’il choisirait Selena s’il devait embrasser une star. Sur la vidéo suivante on voit également que les deux stars se suivent sur Instagram et qu’ils sont complices depuis des années.

Pas de pression

Ce lundi, une source proche de l’ancien membre des One Direction a affirmé à «Us Weekly» qu’il n’y avait rien de bien sérieux entre eux, mais qu’il l’apprécie énormément : «Zayn connaît Selena depuis des années et elle lui plaît beaucoup. Il l’a toujours admirée et pense qu’elle est une personne incroyable à l’extérieur comme à l’extérieur».

La source affirme également que l’ex de Gigi Hadid «est optimiste quant à la possibilité que les choses évoluent entre lui et Selena, mais il ne met pas la pression sur la situation. Il préfère laisser les choses évoluer naturellement et pense qu’elle est du même avis».

Des paroles qui laissent en tout cas penser qu’une histoire d’amour pourrait naître entre Zayn et Selena.