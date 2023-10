À seulement six ans, le fils de Drake sort sa première chanson (vidéo)

Pour Drake, la musique est, semble-t-il, une histoire de famille! Adonis, son fils de six ans, a en effet déjà travaillé en studio et… tourné un clip! On vous raconte.

Un premier single et un premier clip

Quelle meilleure occasion que le sixième anniversaire de son fils pour annoncer la sortie d’une nouvelle chanson? Seulement, dans ce cas-ci, ce n’est pas Drake qui offre à ses fans un nouveau son mais bien son fils Adonis, six ans. Le petit garçon vient ainsi de sortir son premier morceau intitulé «My Man Freestyle». Et ce n’est pas tout! Cette chanson, brièvement introduite sur le titre de Drake «Daylight» issu de son dernier album «For All The Dogs», est également accompagnée d’un clip.