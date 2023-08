Sourde, Camille assiste à un concert d’Angèle pour la première fois: «C’était un moment rare»

La technologie peut parfois faire des merveilles! Et ce n’est certainement pas Camille Coti qui dira le contraire… Sourde de naissance, cette femme de 74 ans a assisté pour la première fois de sa vie à un concert ce dimanche à Ajaccio. Et alors que notre Angèle nationale y enchaînait ses plus grands tubes, Camille a pu ressentir les vibrations des chansons de l’artiste. Comment? Grâce à un gilet très particulier! On vous explique.