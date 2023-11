Star Academy: les salaires (copieux) des profs dévoilés

C’est le magazine Public qui a révélé l’information, à savoir les salaires des professeurs de cette saison. On rappelle que les montants suivants valent pour les trois mois de cours (soit douze semaines) et qui varient selon les profs. On soupçonne que la notoriété ou le temps d’investissement a peut-être joué sur certains montants… Alors, prêt à les découvrir?

Jusqu’à 60.000 euros

Le salaire le plus mirobolant revient à Michael Goldman, le directeur du château, qui touche près de 60.000 euros. Ensuite vient Adeline Toniutti, prof de chant, et Coach Joe, prof de sport, avec 36.000 euros chacun. Malika Benjelloun, la professeur de danse tournerait autour des 30.000 euros. Enfin, le prof de théâtre Pierre de Brauer, la prof d’expression scénique Cécile Chaduteau et les répétitrices Marlène Schaff et Lucie Bernardoni aurait récolté la belle somme de 24.000 euros chacun... De beaux cadeaux de Noël avant l’heure.