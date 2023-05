Stromae annule tout le reste de sa tournée: «Je ne pourrai pas honorer ma promesse»

Stromae a mis fin à sa tournée ’Multitude Tour’ qui devait se poursuivre jusqu’en décembre prochain, a annoncé le chanteur belge sur ses réseaux sociaux mardi. L’artiste explique avoir besoin d’un temps de repos et de rémission qui est plus long qu’il ne l’imaginait. Tous les concerts qu’il devait donner et les prestations prévues lors de festivals cet été sont donc annulés.

«L’album Multitude et la tournée que nous avons lancés ensemble il y a plus d’un an sont pour moi un aboutissement et une grande fierté personnelle et collective», explique Stromae. «J’ai éprouvé un bonheur immense à vous retrouver sur scène depuis le début de cette tournée et à partager cette aventure avec toutes les équipes qui ont conçu ce show exceptionnel à mes côtés.»

«Avec un immense regret»

Il y a quelques mois, Paul Van Haver de son vrai nom a cependant ressenti une dégradation de son état de santé qui l’a conduit à renoncer à quelques premières dates en France puis en Europe.

«Entouré de mes médecins, ma famille, mes amis et mon équipe j’espérais pouvoir me redresser rapidement pour reprendre la route et vous retrouver le plus vite possible. Malheureusement, je dois aujourd’hui accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l’imaginais. C’est donc avec un immense regret que je ne pourrai pas honorer ma promesse et que j’annonce l’arrêt du Multitude Tour aujourd’hui», annonce Stromae, selon qui cette décision est «difficile mais nécessaire» pour pouvoir aller mieux.

Des «rendez-vous manqués»

«Je tenais par ces mots (…) à vous présenter à toutes et tous mes plus sincères excuses pour ces rendez-vous manqués que j’attendais autant que vous, et auxquels je dois renoncer malgré moi», poursuit le chanteur de 38 ans, qui avait déjà dû observer une longue pause artistique dans le passé pour cause de burn-out.