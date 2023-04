Stromae reprend des forces à la côte belge

C’est une nouvelle qui avait déchiré le cœur des fans de Stromae : touché par des problèmes de santéil adécidé d’annuler ses concerts prévus jusqu'à fin mai. Et quoi de mieux que le grand air pour reprendre des forces? Le chanteur belge a été aperçu cette semaine à la côte belge et plus précisément à Knokke-Heist.