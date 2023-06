Thibaut Courtois et sa femme en remettent une couche en posant avec le brassard de capitaine

Il y a 10 jours, Thibaut Courtois décidait de quitter le groupe des Diables rouges. La raison? Il serait frustré de partager le brassard de capitaine avec Romelu Lukaku. Ça tombait bien, il avait aussi son mariage à préparer. La fête a lieu depuis dimanche à la Côte d’Azur. Et malgré ce moment de bonheur, Courtois, sa famille et ses amis semblent avoir la rancune tenace et avoir toujours en tête la «polémique» du brassard.