TPMP fait sa rentrée: voici tous les nouveaux visages qui rejoignent Cyril Hanouna

À la fin de la saison dernière, on apprenaitplusieurs départs dans l’équipe de «Touche pas à mon poste», à commencer par ceux de Matthieu Delormeau et Benjamin Castaldi, qui faisaient pourtant partie des meubles depuis maintenant de nombreuses saisons.

Mais qui dit départs, dit aussi arrivées et il y en aura beaucoup en cette rentrée télévisuelle. Certains noms ont d’ores et déjà été révélés par la chaîne C8, tandis que d’autres doivent encore être confirmés. On peut déjà vous annoncer que Ségolène Royal, Évelyne Thomas et Alex Goude se retrouveront chaque soir autour de la table de Cyril Hanouna.