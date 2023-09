TPMP: Voici combien gagnera Ségolène Royal par émission

Ségolène Royal, nouvelle recrue de TPMP

La recrue la plus surprenante est sans doute Ségolène Royal, ancienne ministre et candidate à l’élection présidentielle française de 2007. Invité de la chaîne France Info ce jeudi matin, Cyril Hanouna est revenu sur cette nouvelle et étonnante chroniqueuse. «J’ai eu un coup de cœur pour Ségolène Royal lorsqu’elle est venue dans l’émission. Le lendemain, elle m’a appelé pour me dire merci etelle m’a dit: ’J’ai peut-être une idée. On pourrait expliquer à un public qui ne s’intéresse pas à la politique…’», a expliqué l’animateur. L’ancienne ministre sera à la tête d’une séquence intitulée «Ségolène explique», dans laquelle elle aidera les téléspectateurs à comprendre et décrypter l’actualité.