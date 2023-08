Travis Scott provoque un tremblement de terre lors d’un concert à Rome

Après l’annulation de son concert aux pieds des pyramides d’Égypte, le rappeur américain Travis Scott s’est produit ce lundi soir à Rome. Le concert qui rassemblait plus de 60.000 fan s aurait provoqué un mini-tremblement de terre selon les autorités italiennes.

Kanye West en tant que «special guest»

Le concert s’est tenu au Circus Maximum, l’un des plus anciens hippodromes de Rome. Les fans avaient fait le déplacement pour découvrir le nouvel album de Travis, «UTOPIA». Et ils n’ont pas été déçus! Kanye West a fait irruption au côté du rappeur, succitant l’enthousiasme de la foule. Un engouement qui aurait fait -littéralement- trembler la ville selon les autorités.

Tremblement de terre de magnitude 1,3

Les pompiers de Rome auraient reçu une centaine d’appels provenant d’habitants disant ressentir des tremblements dans leur maison. Partout dans la ville, des Romains ont indiqué que « toute leur maison tremblait ». « J’habite à San Giovanni, au dernier étage. Le lit et le lustre ont clairement tremblé », a même témoigné un habitant sur X. Et pour l’Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV), il n’y a aucun doute: c’est bien le concert de Travis Scott qui a provoqué la mini-secousse. Ils ont en effet recensé des vibrations inhabituelles correspondant à l’heure du concert. Ce sont les sauts des 60.000 fans qui auraient provoqué les secousses donnant lieu à un tremblement de terre de magnitude 1,3.