Un hôtel Karl Lagerfeld ouvrira bientôt ses portes

Une déco entre deux continents

Alliant influence occidentale et éléments de la culture de la culture chinoise, la décoration de l’hôtel promet d’être unique . Tu pourras y admirer des sculptures de Marcel Wanders et de Jean-Michel Othoniel ainsi que des lustres Terzani. À l’image du célèbre couturier, ton séjour sera placé sous le signe de l’ élégance .

Près de 300 chambres et suites

Situé dans la tour du Grand Lisboa Palace Resort Macau, l’hôte compte 271 chambres et suites luxueuses. Tu pourras choisir entre une chambre «Klassik» de 60 m² (pour les plus «petits» budgets) ou encore une suite des plus belles suites. Pour une nuit, tu devras compter au minimum 296$ (268€)