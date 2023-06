Un million de $ versé par Amber Heard à Johnny Depp dont il ne touchera pas un seul centime

Affaire Depp/Heard suite et fin? Après une très longue bataille judiciaire qui a commencé à l’annonce de leur divorce en mai… 2016, le couple anciennement formé par Johnny Depp et Amber Heard devrait enfin faire table rase du passé. En effet, cette dernière doit verserun million de$à son ex-mari suite au procès qu’elle a perdu partiellement.

Pour rappel, Amber Heard avait porté plainte à l’encontre de Johnny Depppour violences, viol et menaces de mort. Des accusations graves que l’acteur niait fermement. Et, après un premier procès perdu, celui qui incarne Jack Sparrow dans «Pirates des Caraïbes» a partiellement gagné le second. C’est pourquoi, Amber Heard se voit maintenant contrainte de lui verser la somme d’un million de $. Une somme colossale pour l’actrice qui a dû vendre des affaires pour pouvoir s’acquitter de cette amende pour diffamation. Mais une somme dont l’acteur ne touchera pourtant pas un seul centime.