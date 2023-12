Voici la nouvelle personnalité télé préférée des Français: «On fait ce métier aussi pour se sentir aimé»

Une «jolie récompense»

Dans un post Instagram , Faustine Bollaert est revenue sur ses 25 années de carrière et a remercié tous les téléspectateurs. «À travers cette jolie récompense, vous me donnez le sentiment de faire un peu partie de votre famille aujourd’hui», confie-t-elle à la fin de son message.

«Une validation de ce que je suis»

Dans une interview au Figaro, l’animatrice a aussi salué toutes les équipes avec qui elle travaille sur les différentes émissions: «C’est un peu une validation de ce que je suis, de ce que je fais. On ne va pas se mentir, on fait ce métier aussi pour se sentir aimé… Mais je n’oublie pas que si je suis en première ligne, c’est aussi un travail d’équipe, donc c’est également la reconnaissance de toutes celles et ceux qui fabriquent les émissions que j’incarne».