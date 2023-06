Voici les nouveaux coachs de The Voice Belgique

The Voice Belgique est de retour pour une onzième saison. Sur les célèbres fauteuils rouges on retrouvera quatre chanteurs bien connus du public.

Après un an d’absence The Voice Belgique va faire son retour sur la RTBF. Pour celui ou celle qui espère remporter l’émission et succéder à Alec Golard, il faudra d’abord passer par les «Blind» et le jury. Les coachs sont désormais connus et il y a de la nouveauté puisque deux nouveaux chanteurs (une Belge et un Français) prendront place dans les célèbres fauteuils rouges.

Qui sont-ils?

The Voice Belgique ne serait rien sans l’exceptionnelle et redoutable B.J. Scott, présente depuis le début du programme (excepté la saison 8). L’interprète belge d’origine américaine anotamment coaché Alec Golard et Loïc Nottet.

L’autre chanteur qui rempile pour une nouvelle saison n’est autre que Christophe Willem. «Je suis surexcité de retrouver mon fauteuil de coach, avec mon acolyte BJ et ce banc de coachs inédit qui, à mon avis, réserve de belles surprises», a-t-il confié à nos collègues de la RTBF.

Les petits nouveaux

Mentissa, finaliste de The Voice France en 2021, va elle aussi coaché les candidats. Elle avait également participé à The Voice Kids en Flandre et The Voice of Holland: une sacrée expérience que la jeune femme de 24 ans pourra mettre à profit des candidats. «C’est une expérience enrichissante qui peut changer une vie, elle a changé la mienne et à mon tour j’ai envie d’être un soutien, un pilier pour des artistes qui sont prêts à se révéler sur scène», a-t-elle confié.

Enfin, c’est le rappeur français Hatik qui rejoint le dernier fauteuil de cette onzième saison de The Voice Belgique. Il a connu un franc succès par son projet musical Chaise pliante, qui se décline de 2018 à 2020 en une dizaine de singles et en deux albums homonymes.

Pour ceux et celles intéressés de passer le casting: bonne nouvelle il est toujours ouvert! Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 25 août 2023 sur le site de la RTBF.